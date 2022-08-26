Şizofreni hastası babaya yapılanlar şoke etti! Her şey 100 milyon lira için...

Ankara'da yaşayan ve genç yaşından beri şizofreni hastalığı bulunan Rıfat B., 72 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden önce Rıfat B. ilerleyin yaşından dolayı mal varlığını koruma altına almak istedi. Bunun üzerine kızı Berna B., vasi tayin etmek için başvuru yaptı. Ancak Berna B., öğrendikleri karşısında büyük şok yaşadı. Erkek kardeşi Erdem B.'nin, 100 milyon liranın üzerine olan mal varlığını üzerine geçirdiğini öğrenen kadın, kendisinin ise mirastan çıkarıldığını öğrendi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

YAŞI İLERLEYİNCE MAL VARLIĞINI KORUMAK

Ankara'da 72 yaşında vefat eden Rıfat B.'ye genç yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreç içerisinde evlenip 4 çocuk sahibi olan ve sanayicilik yapan Rıfat B., hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelerde defalarca tedavi gördü, 6 kez elektroşok uygulandı. Rıfat B.'nin yaşının ilerlemesi ve mal varlığının koruma altına alınmasını istemesi üzerine 42 yaşındaki kızı Berna B., babasına vasi atanmasını istedi.

VASİ İÇİN BAŞVURDU ŞOKE EDEN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Vasi ataması için sulh hukuk mahkemesine başvuran ev hanımı Berna B., beklemediği bir gerçeği öğrendi. Sabah'ta yer alan habere göre Rıfat B.'nin 34 yaşındaki oğlunun, babasına imzalattığı vekâlet ile banka hesaplarındaki 100 milyon liradan fazla varlığı kendisi ve ortağı olduğu şirketlerin üzerine geçirdiği ortaya çıktı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN AKIL SAĞLIĞI RAPORU

Vasi davası sırasında Berna B., ikinci şokunu mahkemeye gelen raporla yaşadı. Ankara'daki bir kamu hastanesi tarafından, Rıfat B.'nin 'olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı, akıl zayıflığı, bunama hali veya organik defisiter araz içinde bulunduğunu gösteren tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı'na ilişkin rapor gelmesi üzerine Berna B. şaşırdı. Kadın söz konusu rapora itiraz etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI 3. ŞOKU YAŞADI

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nin itirazı yerinde bulmasının ardından Ankara'daki bir başka kamu hastanesinden rapor alınması talep edildi. Baba Rıfat B., 2 ay boyunca hastaneye götürülmeyi beklediği sırada hayatını kaybetti. Berna B., babasının ölümünün ardından bu kez de miras kalan mallar için hukuk mücadelesi başlattı. Üçüncü şokunu da miras davası sırasında öğrenen Berna B., babasının ölümünden 4 ay önce verdiği vasiyet ile tüm mallarını erkek kardeşi Erdem B.'ye bıraktığını, ayrıca vasiyette kendisinin mirasçılıktan çıkarıldığını gördü.

ESKİ ORTAĞI HER ŞEYİ ANLATTI

Devam eden hukuki mücadele sırasında Erdem B.'nin eski ortağı M.M.P, Berna B.'ye ulaşarak, vasiyetnamenin Erdem B. tarafından hazırlandığını, kendisine de mail ile göndererek fikrinin alındığını söyledi. M.M.P, raporun aracılar kullanılarak alındığını da ifade ederek, "Erdem, temmuz veya ağustos aylarında babasına vasiyet yaptırdığını ve tüm malvarlığının kendisine bırakılmasının yazdırdığını söyledi. Bu vasiyetnamenin noter masrafları bizim şirketimiz üzerine kayıtlı kredi kartından ödendi. Zaten vasiyetname taslağının bir örneğini bana WhatsApp'tan iletmişti. Bu vasiyette sizi ayrıca mirastan hariç tutuyordu. Bunun adına ıskat deniyormuş o zaman öğrendim" dedi.

SAĞLIKLI OLDUĞU RAPORU DİKKATE ALINDI

Berna B. vasiyetnamenin iptali için açtığı hukuk davasında, vasi davasında alınan Rıfat B.'nin sağlıklı olduğuna ilişkin raporu dikkate alındı. Berna B.'nin itirazına rağmen aynı raporu dikkate alan savcılık suç oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Berna B. avukatı Mehmet Seymenoğlu aracılığıyla bu karara da itiraz etti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat B.'nin şizofreni hastalığına yönelik bir inceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Rıfat B.'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti.

