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Skandal! Almanya Başbakanı Scholz'un eşi gizli belgeleri çöpe attı

24.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi olan Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı Britta Ernst, Scholz'un işleriyle alakalı bazı müsveddeleri ve kağıtları çöpe attı.Ernst'in çöpe attığı belgeler, komşuları tarafından bulundu.

Skandal! Almanya Başbakanı Scholz'un eşi gizli belgeleri çöpe attı

Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Başbakanı'nın eşi Britta Ernst, Scholz'e ait bazı müsvedde ve kağıtları çöpe attı. Attığı belgeler komşuları tarafından bulundu. Skandal ilan edilen olay, hızla manşetlere taşındı.

ATMA HAKKI YOK

SCHOLZ

Atılanlar arasında, "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırılan ve G7 ülkelerinin liderleri ile eşlerinin özellikleriyle ilgili bilgiler içeren belgeler de yer alıyordu. Derlenen bu belgeler, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırdığı için Ernst'in bunları, imha etmeden çöpe atma hakkı bulunmuyor.

İMHA EDİLMESİ GEREKİYOR

Gizli belgelerin katı kurallara tabii tutulduğu Almanya'da, "resmi kullanım içindir" kaşesi bulunan bu tür belgelerin, içerikleri fark edilmeyecek ve kurtarılamayacak şekilde imha edilmesi gerekiyor.

G7 ZİRVESİ ALMANYA'DAYDI

g7

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, 26-28 Haziran tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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