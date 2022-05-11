Skandal görüntüler! Oğlunu da alıp ortadan kayboldu, her yerde aranıyor

Akılalmaz olay, Aydın Efeler'de yaşandı. 23 yaşındaki bir kadın, arkadaşlarının yanında 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi. O anları kayda alan anne, görüntüleri dini nikahlı eşinin kız kardeşine gönderdi. Eşinin kız kardeşi görüntülerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

OĞLUNA SİGARA İÇİRİP O ANLARI KAYDETTİ

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı.

OĞLUNU DA ALIP ORTADAN KAYBOLDU

Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

