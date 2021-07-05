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Skandal görüntülerin ardından fırıncıdan şaşırtan açıklama

05.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesinde, personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı, tepki çeken görüntülerin ardından fırın işletmecisi Mehmet Matur (42), 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu söyledi. Matur, "Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. Bunun fırınımıza yönelik kumpas olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Skandal görüntülerin ardından fırıncıdan şaşırtan açıklama

Erciş'e bağlı Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile top gibi oynadığı, hamura tekme atıp, önce yere sonra da tavana fırlattığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Paylaşımın ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Kaymakamlık, fırına yönelik 31 bin 687 TL ceza uygulanıp, işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan fırın çalışanları ve işletmecisi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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'KABUL EDİLEBİLİR HİÇBİR YÖNÜ YOK'

Kocapınar Mahallesi'nde 25 yıldır fırıncılık yapan, 5 çocuk babası Mehmet Matur, 2 çalışanın da o dönem deneme sürecinde olduğunu ve 2'nci günün sonunda yetersiz görülerek işe alınmadığını söyledi. Matur, "Ramazanda iş yoğunluğu nedeniyle geçici olarak işe alınmak üzere deneme sürecindeydiler. Yetersiz görülerek işe alınmadılar. İşletmemizle herhangi bir alakaları yok. Bu olayın işe almamamızla alakasının olduğunu düşünerek, bunun fırınımıza yönelik bir kumpas olduğunu düşünmekteyiz. Yapılanların kabul edilebilir hiçbir yönü yoktur. Örf ve adetlerimizde ekmeğe saygı baştadır. Yapılanlar, kendini bilmez 2 genç tarafından düşüncesizce yapılmış bir davranıştır" diye konuştu.

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Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Yağar ise "İlçemizde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan elim olayın kendini bilmez gençler tarafından çekildiğini ve işe alınmadığı için iş yerine ders verme adına böyle bir olayı gerçekleştirdiğini belirtmek isterim. Konunun bahsi geçen işletmeye ve diğer fırınlara mal edilmemesini, olayı gerçekleştiren gençlerin kendini bilmezliğinden ibaret olduğunu belirtir, işletmemiz ve ilçemiz adına böyle bir olayla anılmaktan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek isterim" dedi

DHA

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