Skandal ifadeleriyle sosyal medyanın konuştuğu kadın gözaltına alındı! Çocuklara ve ailelere tehditvari sözler: 'Yarın köşe başında ölüsünü bulursun'

Türkiye'de "başıboş köpek değil, başıboş çocuk sorunu" olduğunu söyleyerek sosyal medya kullanıcıların hedefi haline gelen kadının skandal ifadeleri gündem oldu.

"HAKKINI YEDİRMEYECEĞİM HAYVANLARIN"

YouTube üzerinden yaptığı bir yayında kadının "Türkiye'de başıboş köpek değil, başıboş çocuk sorunu var. Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların. Bu kadar basit. Ölün, geberin" ifadelerini kullandığı görüldü.

"YARIN KÖŞEBAŞINDA ÖLÜSÜNÜ BULURSUN ÇOCUĞUNUN"

Çocuklar üzerinden tehditvari sözler de söyleyen kadın, "Ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya çırpacağız. "Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşebaşında ölüsünü bulursun" ifadeleriyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medyanın konuştuğu kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

