Skandal provokasyon! Türkiye'nin konumundan rahatsız oldular

Türkiye savaşın son bulması için, başta tarafların üst düzey yetkililerinin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak için Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirmek olmak üzere kritik hamleler attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" söylemiyle Türkiye'nin savaştaki konumunu pekiştirdi. Ancak İngiliz basını skandala imza atarak Türkiye'yi hedef alan bir haberle savaşta taraflardan birini destekliyormuş gibi gösterilmeye çalıştı.

"RUSYA, UKRAYNA'YA TÜRKİYE'DEN SALDIRIYOR" ALGISI HEDEFLENDİ

Türkiye provokasyonu, İngiliz merkezli The Times gazetesinden geldi. The Times'ın "Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlığıyla servis ettiği haberde İstanbul sularından geçen Rusya'ya ait denizaltının fotoğrafı kullanıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya Türkiye sınırları içinden saldırdığı algısını pekiştirmek üzere haberde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için Karadeniz'deki denizaltılarından seyir füzeleri gönderdiği belirtiliyor. Rus savaş gemileri Moskva'nın batmasından sonra artık daha temkinli olmak zorunda."

Türkiye'nin savaştaki barışçıl ve etkili konumundan rahatsız olan tek ülke İngiltere değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Putin ile görüşmeyi Avrupa'nın üstlenmesi gerektiğini, bu sorumluluğun Türkiye, Hindistan veya Çin'e bırakılmaması gerektiğini söylemişti.

