HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Skolyoz hastası Bahar'ın hazin sonu! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Skolyoz hastası Bahar'ın hazin sonu! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

08.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki skolyoz hastası Bahar Berber 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Genç Bahar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Skolyoz hastası Bahar'ın hazin sonu! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda skolyoz hastası lise öğrencisi Bahar Berber (16), binanın 4'üncü katındaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4uncu-katin-balkonundan-dusen-bahar-kurtarilamadi-_1352_dhaphoto1

1 yaşındaki bebek balkondan düştü, apartman görevlisi sayesinde hayatı kurtuldu1 yaşındaki bebek balkondan düştü, apartman görevlisi sayesinde hayatı kurtuldu

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, skolyoz hastası Bahar Berber'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kara akrep kabusu! 8 aylık Muhammed bebek için zamanla yarışıldıKara akrep kabusu! 8 aylık Muhammed bebek için zamanla yarışıldı
Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye olduKadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu
Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varPazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Anahtar Kelimeler:
Trabzon skolyoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

İlginizi Çekebilir

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Nedir bu antioksidan? Nelerde bulunur?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.