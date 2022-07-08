Skolyoz hastası Bahar'ın hazin sonu! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda skolyoz hastası lise öğrencisi Bahar Berber (16), binanın 4'üncü katındaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, skolyoz hastası Bahar Berber'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

