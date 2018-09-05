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İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

İngiliz savcılar, Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı iki Rus uyruklu vatandaşın geçtiğimiz mart ayında Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'i zehirlediklerine dair ellerinde yeterli kanıt olduğunu açıkladı.

İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek

İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı yetkilisi Sue Hemming, isimlerini Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak verdiği Rus şüphelilere, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'yı öldürmek için komplo kurma suçlaması yöneltmeye yetecek kadar kanıtları olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Reuters'ta yer alan bilgiye göre; Rusya elçisi ise zehirlenme ile ilgili ülkesinin hiçbir alakası olmadığını ifade etti.

İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'da ABD ile casus takasında serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve İngiltere vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Skripal Rusya ingiltere

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