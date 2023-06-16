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Slack çöktü mü? 16 Haziran 2023 Cuma Slack'te erişim sorunu mu var, 'For some reason, Slack couldn’t load' ne demek?

16.06.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slack çöktü mü? Uygulamaya giren bazı kullanıcılar "For some reason, Slack couldn’t load" uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Bu sebeple birçok kişi yoğun bir şekilde internette araştırma yapıyor. Oturum açma, mesaj gönderme ve bildirimlerin çalışmaması gibi sorunlar yaşayanlar sosyal medyada paylaşımda bulundu. Peki, Slack çöktü mü? 16 Haziran 2023 Cuma Slack'te erişim sorunu mu var, For some reason, Slack couldn’t load ne demek?

Slack çöktü mü? 16 Haziran 2023 Cuma Slack'te erişim sorunu mu var, 'For some reason, Slack couldn’t load' ne demek?

Slack'te son saatlerde erişim sorunu yaşanmaya başlandığı öğrenildi. Kullanıcıların birçoğu oturum açmada problem yaşıyor. Dolayısıyla birçok kişi mesaj gönderemiyor ya da bildirim alamıyor. Bu kapsamda "Slack çöktü mü? Slack'te erişim sorunu mu var?" gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte detaylar...

SLACK ÇÖKTÜ MÜ? (16 HAZİRAN 2023 CUMA)

Bazı Slack kullanıcıları son birkaç saattir uygulamayı kullanırken sorun yaşamaya başladılar.

Kullanıcılar oturum açmada problem yaşamaya devam ediyor.

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SLACK ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Slack'te erişim sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Slack iş arkadaşlarının grup olarak iletişim sağlamasına yarıyor.

FOR SOME REASON, SLACK COULDN'T LOAD NE DEMEK?

Slack kullanıcılarının bazıları, 'For some reason, Slack couldn’t load' uyarısı alıyor.

Bazı sebeplerden dolayı Slack yüklenemedi uyarısı alan kişiler uygulamayı geçici süreliğine de olsa kullanamıyor.

Slack'ten henüz yaşanan probleme ilişkin açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin etaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SLACK NEDİR?

Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulamasıdır.

Kanadalı geliştirici Stewart Butterfield tarafından kurulan Slack, İngilizce "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" ibaresinin baş harflerinden türetildi.

Slack'in dünya üzerinde çok sayıda kullanıcısı vardır.

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