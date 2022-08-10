Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ortak adımlarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u Ankara'da misafir etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getirerek başlayan Erdoğan, Pahor ve heyetine "Hoş geldiniz." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile son olarak Mart 2021'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldiklerini ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Sayın Pahor, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri olmuştu. Dayanışmasını göstererek stratejik ortaklığımızın gereğini yapmıştır. Kendilerine samimi dostlukları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Pahor, dün 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulundu. Değerli tecrübe ve görüşlerini büyükelçilerimizle paylaşmış oldu." dedi.

Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerinde ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını, iş birliğinin ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda gelişmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini söyledi.

'DAHA DA YUKARI TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önceki imzaladıkları Stratejik Ortaklık Anlaşmasının ülkeler arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. toplantısı bu bakımdan çok çok faydalı olacaktır. İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.

Slovenya'daki en önemli altyapı projelerinden Karavanke Tüneli ve Koper-Divaca Demir Yolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını arttırmasını teşvik ediyoruz. Sayın Pahor'un, DEİK'in ev sahipliğinde bugün iş dünyamızın temsilcileriyle gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısı da ziyadesiyle verimli olmuştur."

'İŞ BİRLİĞİ BÖLGESEL BARIŞA BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYOR'

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği, bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. Sayın Pahor, görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, samimi bir tutum sergiledi.

Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020'de faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun cami ve kültür merkezini ziyaret etmesi, Müslümanların dini bayramlarında tebrik mesajı paylaşması ve anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur. Sayın Pahor'un aralık ayında görevini devretmesinin ardından bir devlet adamı olarak hem ülkesine hem uluslararası siyasete katkı vermeye devam edeceğine eminim. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, dost ve müttefik Slovenya halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum." (AA)

