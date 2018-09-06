Slovenya'daki ırkçı silahlı gruba polis operasyonu

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'da, "paralel hukuk düzeni oluşturmak" amacıyla kurulduğu öne sürülen ve görüntüleri kısa bir süre önce internette paylaşılan "Strajerska Varda" isimli ırkçı silahlı grupla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Slovenya polisinden yapılan açıklamada, Avusturya sınırı yakınındaki Strajerska bölgesinde kurulan grubun üyesi silahlı ve maskeli kişilerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında grupla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Irkçı grubun "Slovenya sınırlarını korumak" ve "paralel bir hukuk sistemi oluşturmak" amacıyla kurulduğunu ortaya koyan görüntülerin dikkatlice incelendiği kaydedilirken, görüntülerde yüzlerinde maskeler ve ellerinde silahlarla nöbet tutanların yüzlerinin tarandığı aktarıldı.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, bu sabah düzenlenen operasyonda söz konusu bölgedeki 5 adrese baskın yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında grubun kurucusu olan ve daha önce hakkında suç duyurusu bulunan Andrej Sisko'nun da bulunduğu öne sürülse de polis henüz bu iddiaları doğrulamadı.

"Strajerska Varda" isimli ırkçı grubun üyesi silahlı ve maskeli kişilerin görüntüleri, bölgenin en sakin ülkesi olarak nitelendirilen Slovenya'da tepki çekmişti.

