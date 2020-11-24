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Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtacak

24.11.2020 05:30 | Son Güncelleme:
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Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtacak

Snapchat, platformda viral olan içerikleri üreten kullanıcılara günlük toplamda 1 milyon dolarlık ödülden pay vermeyi vaat ediyor.

Snapchat, platformda viral olan içerikleri üreten kullanıcılara günlük toplamda 1 milyon dolarlık ödülden pay vermeyi vaat ediyor.

TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, Spotlight adı verilen yeni bir uygulamasını devreye soktu.

Spotlight sayesinde platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek.

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı.

Böylece ilk defa bir sosyal medya şirketi gelirini kullanıcılarıyla bu kadar direkt bir şekilde paylaşmış olacak.

Spotlight aynı zamanda kullanıcıların platformda paylaşılan içerikleri bulmaları açısından da yeni bir deneyim sunacak.

Şirketin bu adımı atmasının en büyük sebeplerinden biri, Snapchat'te üretilen videoların daha çok TikTok ve YouTube gibi platformlarda viral olması; çünkü Snapchat'te kullanıcıların takipçi tabanını geliştirmesi olanağı daha kısıtlı.

TikTok'ta 'sizin için seçilenler' kısmında kullanıcıların platformda üretilen diğer işleri bulması daha kolay.

Her kullanıcıya aynı oranda şans tanınacak

Spotlight'ın diğer platformlardan farkı ise kullanıcıların içeriklerinin Spotlight'ta yayımlanmayı özellikle seçmesi gerekecek; aynı zamanda Spotlight'ta içeriği paylaşan kullanıcıların kimlikleri korunacak.

Şirket, böylece takipçi sayısı daha yüksek olan kullanıcıların avantajlı duruma geçmesini engellemek istiyor; her kullanıcı viral olmak için aynı oranda şansa sahip olacak.

Aynı zamanda Spotlight'ta yer alacak videolar moderatörler tarafından birtakım kurallar ve ilkeler açısından elendikten yayımlanacak.

Siyasi içeriklere izin verilmeyecek.

Twitch ve YouTube gibi platformlar da içerik üreticileriyle gelir paylaşan programlara sahip. Ancak buralarda para kazanmak için belirli kuralları yerine getirmeniz ve belli oranda ünlü olmanız gerekiyor.

Snapchat, günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videonun ödülden pay alacağını aktardı.

Şirket, üçüncü çeyrek bilançosuna dair rakamları açıklarken günlük 249 milyon kullanıcısının olduğunu belirtmişti.

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