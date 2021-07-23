HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Snapchat'ten dizi adımı!

Snapchat'ten dizi adımı!

23.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları televizyon dünyası ile genellikle bağlantılıdır. Ancak açık bir şekilde ortaklık kurdukları pek görülmüş bir durum değil. Snapchat bu konuda bir ilki başardı diyebiliriz.

Snapchat'ten dizi adımı!

Snap Mini uygulaması ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. HBO yapımı diziler Snapchat platformunda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Böylece sosyal medya ve televizyon dünyası arasında yeni bir dönem başlamış oluyor.

Snapchat kullanıcıları bu sayede Gossip Girl gibi yeni başlayan dizileri izleyebilecek. Aynı şekilde Game Of Thrones tarzındaki klasik dizileri ise topluca izleme imkanı yakalayacak. Böylece Snapchat aynı zamanda bir etkinlik oluşturmaya çalışıyor.

KULLANICI SAYISI ARTABİLİR

Bazı diziler ise yaş sınırı nedeniyle Snapchat tarafından yayınlanmayacak. Yöneticiler, atılan bu adım ile birlikte kullanıcı sayısının artacağını düşünüyor. Hem Snapchat hem de bu yayın platformu iyi miktarda izleyici ve kullanıcı kazanabilir.

Snapchat günümüzün en önemli sosyal medya platformları içerisinde yer alıyor. Ücretsiz olarak yayınlanacak dizi ve filmler bu platforma çok ciddi katkıda bulunabilir. Üstelik çoklu izleme gibi bir imkanın olması bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Snapchat gibi platformları taklit etmeyi seven Facebook ise muhtemelen benzer bir özellik çıkaracak. Peki siz yeni Snapchat özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtacakSnapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtacak

Kara mantar enfeksiyonu büyük bir hızla yayılıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
PARTNERKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldiKadrosu yıldızlar geçidi gibi! Cem'in merakla beklenen dizisinden yeni kareler geldi
Xiaomi, Redmi AirDots 3 Pro için önemli bir karar aldıXiaomi, Redmi AirDots 3 Pro için önemli bir karar aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Felaketi yaşadılar! "Hiçbir şeyimiz kalmadı"

Felaketi yaşadılar! "Hiçbir şeyimiz kalmadı"

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

"Kilit kavşak"ta yoğunluk gittikçe artıyor!

"Kilit kavşak"ta yoğunluk gittikçe artıyor!

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Avustralya'da BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar! Onaylandı

Avustralya'da BioNTech aşısıyla ilgili önemli karar! Onaylandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.