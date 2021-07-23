Snapchat'ten dizi adımı!

Snap Mini uygulaması ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. HBO yapımı diziler Snapchat platformunda kullanıcıların beğenisine sunulacak. Böylece sosyal medya ve televizyon dünyası arasında yeni bir dönem başlamış oluyor.

Snapchat kullanıcıları bu sayede Gossip Girl gibi yeni başlayan dizileri izleyebilecek. Aynı şekilde Game Of Thrones tarzındaki klasik dizileri ise topluca izleme imkanı yakalayacak. Böylece Snapchat aynı zamanda bir etkinlik oluşturmaya çalışıyor.

KULLANICI SAYISI ARTABİLİR

Bazı diziler ise yaş sınırı nedeniyle Snapchat tarafından yayınlanmayacak. Yöneticiler, atılan bu adım ile birlikte kullanıcı sayısının artacağını düşünüyor. Hem Snapchat hem de bu yayın platformu iyi miktarda izleyici ve kullanıcı kazanabilir.

Snapchat günümüzün en önemli sosyal medya platformları içerisinde yer alıyor. Ücretsiz olarak yayınlanacak dizi ve filmler bu platforma çok ciddi katkıda bulunabilir. Üstelik çoklu izleme gibi bir imkanın olması bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Snapchat gibi platformları taklit etmeyi seven Facebook ise muhtemelen benzer bir özellik çıkaracak. Peki siz yeni Snapchat özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

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