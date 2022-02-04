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  4. Snapdragon 8 Gen 1 mi, Exynos 2200 mü? Samsung Galaxy S22 Ultra'nın iki modeli karşı karşıya!

Snapdragon 8 Gen 1 mi, Exynos 2200 mü? Samsung Galaxy S22 Ultra'nın iki modeli karşı karşıya!

04.02.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, 9 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonların kalbinde bazı pazarlarda Exynos 2200 işlemci, bazı pazarlarda ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemci olması bekleniyor. Ancak şimdi, her iki model de Geenbech'te görüldü.

Snapdragon 8 Gen 1 mi, Exynos 2200 mü? Samsung Galaxy S22 Ultra'nın iki modeli karşı karşıya!

Samsung Galaxy S22 serisi için artık geri sayım başladı. Şirketin 9 Şubat'taki etkinliğinde Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak Galaxy S22 ailesini tanıtması neredeyse kesin gibi. Birçok sızıntı, Samsung Galaxy S22 ailesinin özellikleri ve fiyatı hakkında önemli bilgiler sağladı. Ancak şimdi Galaxy S22 Ultra'nın Exynos ve Snapdragon modelleri Geekbench puanları ile karşı karşıya getirildi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA MODELİNİN PUANLARI

Buna göre, Snapdragon 8 Gen 1 ile desteklenen Samsung Galaxy S22 Ultra modeli tek çekirdek testinde 1.168 puan, Exynos 2200 ile desteklenen modeli 1.226 puan aldı. Çok çekirdek testinde ise Snapdragon modeli 3.508 puan, Exynos modeli ise 3.462 puan ile testten ayrıldı. Bu verilere göre her iki modelde çok büyük bir fark yok. Ancak iş grafik bölümünde değişebilir.

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TABLETLER DE GELEBİLİR

Samsung'un 9 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S22 serisinin yanında Galaxy Tab S8 tablet ailesini de tanıtması bekleniyor.

Samsung sızıntı


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