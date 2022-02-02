Samsung Galaxy S22 serisinin fiyatı nasıl olacak? Son tahminler geldi

Samsung Galaxy S22 ailesi için bazı tüketicilerin bekleyişi sürüyor. Daha önce Samsung Galaxy S22'nin özellikleri ve fiyatı da dahil olmak üzere Galaxy S22 Plus'ın özellikleri ve fiyatına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı ve özellikleri için ise yine bazı tahminlerde bulunulmuştu. Çeşitli kaynaklardan yeni akıllı telefon serisine dair çeşitli bilgiler verilse de bu sefer başka bir sızıntı kaynağı, Galaxy S22 ailesinin fiyatlarına dair son bir iddia paylaştı.

İŞTE KAYNAĞA GÖRE SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİNİN FİYATLARI

Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, YouTube kanalındaki son videosunda Galaxy S22 ailesine yönelik fiyat bilgisi verdi. Prosser'ın iddiasına göre Galaxy S22 ailesinin fiyatları şu şekilde sıralanacak:

Samsung Galaxy S22 - 799 dolar

Samsung Galaxy S22 Plus - 999 dolar

Samsung Galaxy S22 Ultra - 1.199 dolar

S22 VE S22 PLUS'TA ERTELEME VAR

Prosser ayrıca, tedarik zinciri sorunları nedeniyle Galaxy S22 serisinin hafif bir gecikme yaşadığını da iddia etti. Ön siparişlerin etkinlik gününde yani 9 Şubat'ta açılacağı bilgisini paylaşan ünlü kaynak, Galaxy S22 Ultra'nın 25 Şubat'tan, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın 11 Mart'tan itibaren gönderileceğini öne sürdü.



