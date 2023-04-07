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  4. Sobaya atılan jel trajik bir sona yol açtı! Genç kadın canından oldu

Sobaya atılan jel trajik bir sona yol açtı! Genç kadın canından oldu

07.04.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce meydana gelen kahreden olayda, sobaya yakmak için jel attıktan sonra, jelin bittiğini düşünen şahıs, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı. Sobaya attığı jelin patlamasıyla yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sobaya atılan jel trajik bir sona yol açtı! Genç kadın canından oldu

Edinilen bilgilere göre, Hasbeyler köyünden Semra Ergenekon Tikici yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, evinde sobaya yakmak için jel attı. Jelin bittiğini düşünen Ergenekon, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bütün vücudu yanan Ergenekon için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ekipler ağır yaralanan genç kadını Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk etti.

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Burada yaklaşık 1 ay tedavi gören Ergenekon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

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Zonguldak soba

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