Sobaya atılan jel trajik bir sona yol açtı! Genç kadın canından oldu

Edinilen bilgilere göre, Hasbeyler köyünden Semra Ergenekon Tikici yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olayda, evinde sobaya yakmak için jel attı. Jelin bittiğini düşünen Ergenekon, sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bütün vücudu yanan Ergenekon için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ekipler ağır yaralanan genç kadını Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk etti.

Burada yaklaşık 1 ay tedavi gören Ergenekon yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

