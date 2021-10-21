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  4. Sofralardaki gizli tehlike! Ispanağa benziyor ama zehirliyor

Sofralardaki gizli tehlike! Ispanağa benziyor ama zehirliyor

21.10.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde art arda gelen zehirlenme haberleri sonrasında ıspanağın satışı düştü. Ispanağa benzeyen atropa belladona yani güzel avrat otu, 10 kişiyi zehirledi. Peki ıspanak ile güzel avrat otunu birbirinden nasıl ayıracağız? İşte detaylar.

Sofralardaki gizli tehlike! Ispanağa benziyor ama zehirliyor

Geçtiğimiz günlerde ıspanağa karışan güzel avrat otunu yiyen 10 kişi zehirlendi. Yaşanan olay sonrası ıspanak satışlarında düşüş yaşandı. 'Ispanağımıza güveniyoruz' diyen pazarcılar ise güzel avrat otu ile ıspanak arasındaki farkı anlattı.

"ISPANAĞI PEMBEMSİ KÖKÜ İLE ALIN"

Show Haber'den Pınar Tatlıbaş Özkökök'ün haberine göre; güzel avrat otu, ıspanağın arasında karışıyor, vatandaşların bu yabancı otu temizlemesi ve tüketmemesi gerekiyor.

Giresun Sağlık İl Müdürü Muhammet Bulut, ıspanak ile güzel avrat otunun köklerinden ayrılabileceğini söyledi. Uzmanlar vatandaşlara 'Ispanağı pembemsi kökü ile alın' uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme
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