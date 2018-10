Sofranızdan eksik etmeyin, çünkü bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor

Çağımızın korkutan hastalığı olan meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. Günümüzde her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanabiliyor. Aslında yaşam tarzında yapılacak olan bazı değişikliklerle meme kanserinden büyük ölçüde korunmak mümkün. Bunun için de öncelikle beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek kansere yakalanma riskini yüzde 30-40 civarında düşürebiliyor.

İçerdikleri antioksidanlar, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bazı besinlere sofrada düzenli olarak yer açmak gerekiyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal meme kanserine mücadelede ayrı bir önem taşıyan besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

CEVİZ

Ceviz, kanserli hücrelerin hayatta kalmalarını sağlayan enzimlerin aktivasyonunu engelleyen “gama tokoferol” adında bir bileşen içeriyor. Ayrıca içerdiği fitoöstroller sayesinde, kadınlarda ve erkeklerde östrojen seviyelerini düzenleyerek, meme kanseri hücrelerinin büyümelerine neden olan östrojen reseptörlerinin de bloke edilmesini sağlıyor. Nutrition and Cancer Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada; 1 ay boyunca her gün ceviz tüketen farelerde, tüketmeyenlere göre kanserli hücrelerin büyüme oranının yarı yarıya azaldığı görülmüş. Meme kanserinden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmeye çalışın.