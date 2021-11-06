Soğan deyip geçmeyin! Düzenli ve yeterli miktarda soğan tüketince neler olacağına inanamayacaksınız

Soğan, yemeklerin olmazsa olmazı... Yemeklere verdiği eşsiz tadın dışında da soğanı sıklıkla tüketmek için birçok sebep bulunuyor. Sıklıkla soğan tüketmek pek çok kişi için bir alışkanlık olmasa da, aslında soğan düzenli tüketildiğinde vücudunuz ve cildiniz için çok faydalı bir besin. Peki ölçülü ve düzenli olarak tüketilen soğanın ne tür faydaları var? İşte soğanın duyunca çok şaşıracağınız yararları...
Soğan, lif yoğunluğu sebebiyle sindirim sisteminizi düzenleyerek hazımsızlık gibi sorunların önüne geçer.
Soğanda kalsiyum, demir, C, B vitaminleri, lif ve folik asit gibi maddeler ile hücre ve dokulardaki hasarı yavaşlatan kuersetin var.
Düzenli tüketilen soğan içerdiği 25 farklı antioksidan türü sayesinde bağışıklık sistemini ve bağırsaklarınızı güçlendirir.
Soğanın cildinizi güzelleştirmesi sizi şaşırtabilir. A, C ve E vitaminleri açısından çok zengin olan bu besin, cilt sorunlarınızı önemli ölçüde azaltır.
Soğan ile ilgili yapılan araştırmalar, soğanın kemik erimesi ve kemik sağlığını olumlu etkilediğini ve kemik yoğunluğunu artırdığını gösteriyor.
Soğanın içeriğindeki kalsiyum oranı en az süt ve süt ürünleri kadar kemiklere fayda sağlar.
Soğan, antimikrobiyal etkisi sayesinde ağız içi yaralarına iyi gelir ve zararlı bakterileri öldürür.
Yapılan araştırmalar soğanın diyabet riskini düşürdüğünü gösteriyor.
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