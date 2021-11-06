Soğan deyip geçmeyin! Düzenli ve yeterli miktarda soğan tüketince neler olacağına inanamayacaksınız

Soğan, yemeklerin olmazsa olmazı... Yemeklere verdiği eşsiz tadın dışında da soğanı sıklıkla tüketmek için birçok sebep bulunuyor. Sıklıkla soğan tüketmek pek çok kişi için bir alışkanlık olmasa da, aslında soğan düzenli tüketildiğinde vücudunuz ve cildiniz için çok faydalı bir besin. Peki ölçülü ve düzenli olarak tüketilen soğanın ne tür faydaları var? İşte soğanın duyunca çok şaşıracağınız yararları...

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Soğan, lif yoğunluğu sebebiyle sindirim sisteminizi düzenleyerek hazımsızlık gibi sorunların önüne geçer.

Bağırsaklarınızda bulunan yararlı bakterilerin artışına fayda sağlayan soğan böylece sindirim sorunlarınızı azaltır.

KALBİNİZE İYİ GELİR

Soğanda kalsiyum, demir, C, B vitaminleri, lif ve folik asit gibi maddeler ile hücre ve dokulardaki hasarı yavaşlatan kuersetin var.

İçindeki bileşenler sayesinde kolesterol seviyesini düşürür ve kalp sağlığınızı korur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUR

Düzenli tüketilen soğan içerdiği 25 farklı antioksidan türü sayesinde bağışıklık sistemini ve bağırsaklarınızı güçlendirir.

Bu antioksidanlar aynı zamanda cilt sağlığınıza da etki göstererek yaşlanma belirtilerini yavaşlatır.

CİLDİNİZİ GÜZELLEŞTİRİR

Soğanın cildinizi güzelleştirmesi sizi şaşırtabilir. A, C ve E vitaminleri açısından çok zengin olan bu besin, cilt sorunlarınızı önemli ölçüde azaltır.

Düzenli tüketimde cildinizin parlaklığını artırır, cildinizin yanı sıra saçlarınıza da fayda sağlar.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Soğan ile ilgili yapılan araştırmalar, soğanın kemik erimesi ve kemik sağlığını olumlu etkilediğini ve kemik yoğunluğunu artırdığını gösteriyor.

Soğanın içeriğindeki kalsiyum oranı en az süt ve süt ürünleri kadar kemiklere fayda sağlar.

Aynı zamanda eklem ağrılarını da hafifletir.

AĞIZ SAĞLIĞINIZ İÇİN FAYDALI

Soğan, antimikrobiyal etkisi sayesinde ağız içi yaralarına iyi gelir ve zararlı bakterileri öldürür.

Diş ve diş eti sağlığını da koruyan soğan, dişlerin çürümesine sebep olan bakterilerle savaşır.

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