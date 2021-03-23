Soğuk algınlığına yol açan virüs koronavirüsü vücuttan atabiliyor!

İskoç bilim insanları soğuk algınlığına yol açan rinovirüsün, Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsü vücut hücrelerinden çıkarabildiğini açıkladı.

Bazı virüslerin birbirleriyle rekabet halinde oldukları biliniyor ve Glasgow Üniversitesi uzmanları, bu mücadelede soğuk algınlığı virüsünün koronavirüsü yendiğini söylüyor.

Ancak virüsler arasındaki bu mücadelenin faydalarının kısa ömürlü olacağı, yani soğuk algınlığı atlatıldıktan sonra insanların yeniden Covid riskine açık olacağı vurgulanıyor.

Bununla birlikte, rinovirüsün çok yaygın olmasının Covid'in baskı altına alınmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.

'RİNOVİRÜS ÇOK BENCİL BİR VİRÜS'

Uzmanlar bu olguyu şöyle açıklıyor:

Burun, boğaz ve akciğerlerinizdeki hücreleri yan yana evlermiş gibi düşünün.

Virüs içeri girdiğinde kapıyı ya başka virüslerin de girmesine izin vermek için açık bırakır ya da evde tek başına olabilmek için sıkı sıkıya kapatır.

Bu virüs çok bencil bir virüs ve neredeyse her zaman insanları tek başına enfekte ediyor.

Adenovirüsler gibi diğer virüslerin ise "paylaşıma açık olduğu" belirtiliyor.