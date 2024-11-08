Çok satan Xiaomi Otomatik Mama Kabı'nda Gülümseten Kasım indirimi

Günlük koşuşturmalar arasında evdeki minik dostlarınızı ihmal etmemenizi sağlayacak hem pratik hem de konforlu bir yardımcı arıyorsanız Xiaomi Smart Otomatik Mama Kabı tam da bu ihtiyaca göre tasarlanmış bir ürün. Şimdi, Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleriyle çok daha uygun fiyata sahip olabileceğiniz bu ürünle ilgili tüm detaylar aşağıda...

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Xiaomi Smart Otomatik Mama Kabı öne çıkan özellikler

Artık seyahatlerinizde veya uzun iş saatlerinizde endişelenmenize gerek yok! Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edilebilen cihaz, seyahat sırasında bile evcil dostunuzun düzenli beslenmesini sağlıyor. İki sensörle yem seviyesini sürekli takip ederek eksiklik durumunda bildirim gönderen sistem, 1,8 kg kapasitesi ile kediler ve orta boy köpeklerin 20 güne kadar beslenme ihtiyacını karşılıyor. Üç aşamalı tazelik koruma sistemi ve su geçirmez astarı sayesinde mamaların her zaman taze kalmasını sağlıyor. Pil destekli acil durum gücüyle kesintisiz çalışan Xiaomi Smart Otomatik Mama Kabı, evcil hayvanınızın en iyi arkadaşı olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Mamalar taze kalıyor.Orijinal. Tavsiye ederim."

" Uygulamadan oluşturduğum besleme planına göre belirlediğim saatlerde sorunsuz yemleme yapıyor. Mükemmel!"

Evcil dostunuzun güvenle tüketeceği mamalar da indirimde! Buradan inceleyebilirsiniz!

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Bu içerik 8 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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