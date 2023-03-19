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Soğuk havalar gidiyor, sıcak havalar geliyor! Batı'da güneş yüzünü gösterecek ( 20-26 Mart hava durumu tahmini)

19.03.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan son tahminlere göre, günlerdir süren soğuk hava yeni haftayla birlikte etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının normal seviyelere geleceği Batı bölgelerinde ise artması tahmin ediliyor. İşte 20-26 Mart tarihleriyle ilgili hava durumu tahminleri...

Soğuk havalar gidiyor, sıcak havalar geliyor! Batı'da güneş yüzünü gösterecek ( 20-26 Mart hava durumu tahmini)

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Günlerdir etkili olan yağışlı ve soğuk hava ülke genelinde etkisini kaybedecek. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

20-26 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre; yağışlı havanın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GFDGD

20 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

PZTE

21 MART SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SALI

22 MART ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

CARS

23 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

PRSE

24 MART CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

CUMA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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