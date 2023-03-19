Soğuk havalar gidiyor, sıcak havalar geliyor! Batı'da güneş yüzünü gösterecek ( 20-26 Mart hava durumu tahmini)

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Günlerdir etkili olan yağışlı ve soğuk hava ülke genelinde etkisini kaybedecek. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre; yağışlı havanın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.