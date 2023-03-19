Soğuk havalar gidiyor, sıcak havalar geliyor! Batı'da güneş yüzünü gösterecek ( 20-26 Mart hava durumu tahmini)

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artıyor. Günlerdir etkili olan yağışlı ve soğuk hava ülke genelinde etkisini kaybedecek. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Salı gününden itibaren batı kesimlerde yer yer normaller üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

20-26 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 günlük (20-26 Mart) hava tahmin raporuna göre; yağışlı havanın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.

20 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

21 MART SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

22 MART ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

23 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

24 MART CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?





