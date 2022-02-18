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Soğuk havanın sağlığınıza yararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte soğuk havanın faydaları...

18.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış ayları geldi çattı. Soğuk havayı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrıldığınızı biliyoruz. İki tarafın da kendince haklı sebepleri var elbette ancak soğuk havanın sağlığa yararlarını göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, hava soğuk! Ancak soğuk havaların faydalarını öğrenebileceğiniz yazımızla sizi üşütmeyeceğimize emin olabilirsiniz...

Soğuk havanın sağlığınıza yararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte soğuk havanın faydaları...

Hangi iklimde yaşarsak o iklime ayak uydurduğumuz doğru. Soğuk havalara adapte olmak sıcak havalara adapte olmaktan daha zor olsa da aslında soğuk havaların insan sağlığına etkisi oldukça büyük. Soğuk havaları sevenleri mest edecek, sevmeyenler olarak sizleri de bir nebze ısıtabileceğini düşündüğümüz, soğuk havanın sağlığa yararlarını içeren yazımıza birlikte bakalım.

KİLO VERMEK İSTEYENLER BURADA MI?

Soğuk havaların vücuda etkilerinden biri metabolizmayı hızlandırmak. Hızlanan metabolizma ile vücudun yağ yakımı ve dolayısıyla kilo vermek de kolaylaşıyor. Siz de kilo vermek istiyorsanız soğuk havalarda yürüyüşe çıkmayı deneyebilirsiniz.

SOĞUK HAVA DEMEK MİKROPSUZ HAVA DEMEK!

Araştırmalar, soğuk havalarda mikrop ve virüslerin canlılığını sürdürme ihtimalinin daha az olduğunu ortaya koyuyor. Bilinenin aksine aslında soğuk insanı hasta etmiyor! Ancak tabii ki aşırı soğuklarda uzun süre dışarıda kalınmaması gerekiyor. Bağışıklığınızı yüksek tutabilmeniz için -10 derecenin altındaki soğuklarda yarım saatten fazla kalmamalısınız.

DAHA RAHAT BİR UYKU VE DAHA RAHAT BİR ZİHİN İÇİN...

  • Soğuk havalarda kalorinin daha fazla yakıldığını söylemiştik. Böylece vücut ısınız düşer ve daha rahat bir uyku uyursunuz.

  • Havalar soğukken beyniniz sıcak havalara göre daha etkin çalışır ve soğuk hava daha net kararlar vermenizi sağlar.

ALERJİLERİNİZ AZALIRKEN MUTLULUK HORMONUNUZ ARTACAK!

  • Havalar soğuduğunda artık etrafta polenler uçuşmaz. Polenlere karşı alerjiniz varsa havalar soğuduğunda daha rahat bir nefes alabilirsiniz.

  • Kış aylarında aldığınız oksijen miktarı yaz aylarına göre daha fazladır. Uzmanlara göre kana karışan oksijen miktarı arttığında mutluluk hormonu olan serotonin de artıyor. Haydi o zaman, mutlu olmak için soğuk hava yürüyüşlerine!

CİLDİNİZE İYİ GELECEK!

Soğuk havaların başka bir etkisi ise damarlarınızı gererek cildinize fayda sağlaması. Gerilen damarlarda varis oluşumu azalır ve vücudun ödem tutması engellenmiş olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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