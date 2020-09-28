Şok diyet uyarısı! Kalp sağlığını korumak için bu 7 öneriye dikkat

Bilinçsizce uygulanan çok düşük kalorili şok diyetler, ciddi hastalıklara yol açmakla birlikte yaşam kaybına kadar gidebilen sonuçlara neden olabiliyor. Uzun süreli açlık, düzensiz kilo alınıp verilmesi, tek besine dayanan beslenme planları ya da ilaç desteği ile zayıflama özellikle kalp ve damar sağlığını tehlikeye atıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert, “29 Eylül Dünya Kalp Günü” dolayısıyla, yanlış diyet programlarının olumsuz etkileri ile ilgili bilgi verdi ve kalp sağlığı için önemli önerilerde bulundu.

ŞOK DİYETLERİN ARDINDAN ANİ KALP KRİZİ RİSKİ DOĞABİLİR

Aralıklı uygulanan şok diyetler; vücudun sodyum, potasyum dengesinin bozulmasına neden olarak kalp ritim problemlerine yol açabilir. Ritim problemi gelişen kişilerde çarpıntı, fenalık hissi, baş dönmesi, göz kararması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Uzun süren açlık süreleri kişinin metabolizma dengesini bozar, kan basıncı oynamalarına ve kan şekeri düzensizliklerine neden olur. Bu da ani kalp krizlerine yol açabilir.

DÜZENSİZ KİLO VERME UZUN DÖNEMDE ŞEKER HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİR

Düzensiz kilo alıp vermenin sonucunda oluşan kalıcı kilo fazlalığı insülin direncine neden olarak şeker hastalığı riskini artırabilir. Şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıklarına neden olan başlıca risk faktörlerindendir. Protein içerikli diyetlerde vücut yağ dengesi bozularak kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalığı riski ortaya çıkar. Sadece su içmeye yönelik diyetler ise su zehirlenmesi denilen bilinç kaybına varabilecek sonuçlara yol açabilir.