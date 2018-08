‘Şok olmadan önce önleminizi alın’

1- Penise şok tedavisi sertleşme bozukluğu ve peyroni hastalığı tedavisinde kullanılır.

2- Penise şok dalga tedavisi erken boşalma üzerine etkili değildir. Bu nedenle bu tedaviyi almak doğru değildir.

3- Şok dalga tedavisi penis uzatma ve penis kalınlaştırmada tek başına etkili değildir. Bu nedenle bu tedaviyi almak doğru değildir.

4- Ciddi sertleşme bozukluğu olan (diyabet, kalp-damar hastalığı, sertleşme ilaçlarına yanıtsızlık) hastalarda tedaviden sonra ilk 2 yıl içinde etkinlik hızla düşmektedir. Önerilen tedavinin 2 yıl içinde tekrar edilmesidir.

5- Hafif orta sertleşme bozukluğu olan (ilaçlara yanıt veren) hastalarda tedavi etkinliği 2 yıldan daha fazla sürmektedir.

6- Seans miktarı en az 6 olmalıdır. 6 seans sonucunda tedavi etkili ise ikinci bir 6 seans almak daha faydalıdır.

7- Haftada 2 seans almak (Salı-Cumartesi gibi) en iyi tedavi protokolüdür. Her gün ya da haftada bir gün tedavi almak şu an için önerilmemektedir.

8- Seans sırasında penise uygulanan şok dalga atış sayısı en az 3000 olmalıdır.

9- Seans sırasında uygulanacak en iyi şok dalga gücü 0,09 joul ile 0,25 joul arası olmalıdır.

10- Tedavi etkinliği değerlendirilmesi tedavi bitiminden en az 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. Daha önce sürelerde tedaviyi değerlendirmek şu an için uygun değildir.