‘Şok olmadan önce önleminizi alın’

Penise şok dalga tedavisi, ilk kez 2013 yılında Avrupa Üroloji Kılavuzunda sertleşme bozukluğu tedavisinde 1. basamak tedavi olarak önerildi. Bu tarihten itibaren gerek ülkemizde gerek tüm dünyada şok dalga tedavisi yoğun olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki şok dalga tedavi merkezler giderek artmaktadır. Bugün itibari ile yaklaşık 60’ye yakın merkez çalışmaktadır. Merkezlerde çeşitli markaların cihazları mevcuttur. Dünyada çok sayıda cihaz kullanılmakta birlikte ülkemizde en yaygın olarak kullanılan cihazlar;

• Storz ( Almanya) firmasının Dualith cihazı

• Mediscap ( USA) firmasının ED1000 cihazı

• Direx (İsrail) firmasının Renova cihazı

Ben son 3.5 yıldır şok dalga tedavisini hastalarıma kullanmaktayım. İlk başladığımızdan bugüne kadar bilimsel çalışmalarında giderek artması neticesinde tedavi uygulama ve protokollerinde bazı değişiklikler oldu. Bizde bunları hem takip etmekte hem de uygulamaktayız.

Bu yazımda bir merkezde şok dalga tedavisi almaya karar verdiğinizde dikkat etmeniz veya sorgulamanız konular ile ilgili (bugünkü bilimsel çalışmalara dayanarak) bazı önerilerde bulunacağım.