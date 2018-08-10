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‘Şok olmadan önce önleminizi alın’

Op. Dr. Berk Karataş Op. Dr. Berk Karataş
SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, şok dalga tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘Şok olmadan önce önleminizi alın’

Penise şok dalga tedavisi, ilk kez 2013 yılında Avrupa Üroloji Kılavuzunda sertleşme bozukluğu tedavisinde 1. basamak tedavi olarak önerildi. Bu tarihten itibaren gerek ülkemizde gerek tüm dünyada şok dalga tedavisi yoğun olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki şok dalga tedavi merkezler giderek artmaktadır. Bugün itibari ile yaklaşık 60’ye yakın merkez çalışmaktadır. Merkezlerde çeşitli markaların cihazları mevcuttur. Dünyada çok sayıda cihaz kullanılmakta birlikte ülkemizde en yaygın olarak kullanılan cihazlar;

• Storz ( Almanya) firmasının Dualith cihazı
• Mediscap ( USA) firmasının ED1000 cihazı
• Direx (İsrail) firmasının Renova cihazı

Ben son 3.5 yıldır şok dalga tedavisini hastalarıma kullanmaktayım. İlk başladığımızdan bugüne kadar bilimsel çalışmalarında giderek artması neticesinde tedavi uygulama ve protokollerinde bazı değişiklikler oldu. Bizde bunları hem takip etmekte hem de uygulamaktayız.

Bu yazımda bir merkezde şok dalga tedavisi almaya karar verdiğinizde dikkat etmeniz veya sorgulamanız konular ile ilgili (bugünkü bilimsel çalışmalara dayanarak) bazı önerilerde bulunacağım.

1- Penise şok tedavisi sertleşme bozukluğu ve peyroni hastalığı tedavisinde kullanılır.
2- Penise şok dalga tedavisi erken boşalma üzerine etkili değildir. Bu nedenle bu tedaviyi almak doğru değildir.
3- Şok dalga tedavisi penis uzatma ve penis kalınlaştırmada tek başına etkili değildir. Bu nedenle bu tedaviyi almak doğru değildir.
4- Ciddi sertleşme bozukluğu olan (diyabet, kalp-damar hastalığı, sertleşme ilaçlarına yanıtsızlık) hastalarda tedaviden sonra ilk 2 yıl içinde etkinlik hızla düşmektedir. Önerilen tedavinin 2 yıl içinde tekrar edilmesidir.

5- Hafif orta sertleşme bozukluğu olan (ilaçlara yanıt veren) hastalarda tedavi etkinliği 2 yıldan daha fazla sürmektedir.
6- Seans miktarı en az 6 olmalıdır. 6 seans sonucunda tedavi etkili ise ikinci bir 6 seans almak daha faydalıdır.
7- Haftada 2 seans almak (Salı-Cumartesi gibi) en iyi tedavi protokolüdür. Her gün ya da haftada bir gün tedavi almak şu an için önerilmemektedir.
8- Seans sırasında penise uygulanan şok dalga atış sayısı en az 3000 olmalıdır.
9- Seans sırasında uygulanacak en iyi şok dalga gücü 0,09 joul ile 0,25 joul arası olmalıdır.
10- Tedavi etkinliği değerlendirilmesi tedavi bitiminden en az 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. Daha önce sürelerde tedaviyi değerlendirmek şu an için uygun değildir.

Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
www.berkkaratas.com
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Anahtar Kelimeler:
Şok Dalga Tedavisi şok dalga

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