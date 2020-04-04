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  4. Sokağa çıkanlara dayak atan Hint polisi, karantinadaki halkı eğlendirmek için şarkı söyledi

Sokağa çıkanlara dayak atan Hint polisi, karantinadaki halkı eğlendirmek için şarkı söyledi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan'da polis, birkaç gün önce sokağa çıkanlara karşı sert müdahalede bulunurken bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için şarkı söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkeler "evde kal" çağrısında bulunuyor. Yapılan söz konusu çağrıya uymayan bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı getirilirken Hindistan'da da 21 günlük sokağa çıkma yasağı süreci devam ediyor. Yasağa uymayarak sokağa çıkanlara karşı Hint polisin sert mücadelesi dünya gündemine oturmuştu. Hint halkı ise artık koronavirüsün tehlikesini ciddiye aldı ve çoğunun evlerine çekildiği gözlemlendi. Hint polisi de bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için sokak sokak gezerek şarkı söyledi. Hindistan'ın birkaç eyaletinde polisin bu nazik davranışı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Vatandaşlar bu kez polisi alkışladı.

Kalküta eyaletinde polis, ünlü bir şarkın sözlerini değiştirip koronavirüs ile ilişkilendirerek yeniden seslendirdi. Şarkının yeni sözleri vatandaşları hem virüs hakkında uyardı, hem de eğlendirdi. Farklı eyaletlerde polisin seslendiği şarkılar balkonlarda bekleyen vatandaşlara moral oldu.

1.3 milyon nüfuslu Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Toplam vaka sayısı 3,082'ye ulaşırken 86 kişi de hayatını kaybetti.

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