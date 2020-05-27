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Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 22:35 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık açısından kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini belirten Ceyhan, "Ama diğer taraftan, bir ülke sürekli sokağa çıkmayarak, iş yerlerini kapatarak kendi varlığını sürdüremez" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları devam etmeli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu değerlendiren Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YASAĞIN DEVAM ETMESİNDE FAYDA VAR"

Sağlık açısından sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesinde fayda olduğunu söyleyen Ceyhan, "Ama bir taraftan da işin ekonomik boyutunu unutmamak lazım. Bir ülke sürekli sokağa çıkmayarak, iş yerlerini kapatarak kendi varlığını sürdüremez. Mutlaka bazı tedbirler kaldırılacak ya da konacak. Her kaldırılan tedbirin risk oluşturduğunu düşünmek lazım. Şöyle bir ortam düşünün; bütün insanlar dışarıya çıkın dediğinizde maskesini düzgün takıyor ve fiziksel mesafeye dikkat ediyor. Sizin zaten hiçbir tedbir almanıza gerek kalmaz ki o zaman. Düğün ve nişanlarını yaparsınız, barları ve restoranları açabilirsiniz. Camilerde ibadetinizi yapabilirsiniz. Bütün bu problemler bazı insanların kurallara uymaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Herkes kurallara dikkat ederse virüsün insanlara bulaşma şansı yok" ifadelerini kullandı.

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