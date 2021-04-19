HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

19.04.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM’de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.

İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

eaf4f6cd-cb33-4f7e-9a0d-f0053a274090

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Evden çıkan şoke oldu, soluğu orada aldıEvden çıkan şoke oldu, soluğu orada aldı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Yemek tartışması yüzünden iftar saati eşini katletti

Yemek tartışması yüzünden iftar saati eşini katletti

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Koronavirüse yakalanmıştı: Ağrıdan ağlama geliyor

Koronavirüse yakalanmıştı: Ağrıdan ağlama geliyor

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.