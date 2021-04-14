Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısıyla birlikte koronavisüle mücadelede yeni yol haritası da belli oldu. Yapılan açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği 'Kısmi Kapanma' genelgesi ile, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi de belli oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

TBMM üyeleri ve çalışanları, Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),