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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra trafikte drift yapan magandalar yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafikte konvoy oluşturarak drift yapıp yolda tehlikeye sebep olan şahıslar yakalandı. Yakalanan 4 şahsa para cezası verildi, ayrıca şahıslardan birinin ehliyetine geçici süreliğine el konularak aracı 60 günlüğüne trafikten men edildi.

Sultanbeyli’de bir grup şahıs sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yolda konvoy oluşturup drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. O anları cep telefonları aracılığıyla kaydedip sosyal medyada yayınlayan şahısların ‘Polis Memuru geliyor. Ne memuru! Yasaktan sonra biz" ifadeleri ise tepki çekmişti.

Drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ve sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslardan M.C.’ye “karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi” suçuna istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca M.C.’nin ehliyeti Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. M.C, aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. M.C. adlı şahıs, “kara, deniz hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesine istinaden hakkında adli işlem yapılmak üzere Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yakalanan diğer şahıslar O.T., E.D. ve G.T. hakkında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden idari para cezası işlemi uygulandı.


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