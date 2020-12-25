Sokağa çıkma yasağı cezası 2021... Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Kimler sokağa çıkabilecek?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan koronavirüs vaka sayıları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Hafta sonu tüm günü başlayan sokağa çıkma yasağına bazı vatandaşlar uymadı. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi. Kimler sokağa çıkma yasağından muaf oluyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? İşte sokağa çıkma yasağı cezası 2020 ve detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı'nın en son yayınladığı ve 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, tüm Türkiye'de hafta içi saat 21.00'den sonra, hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Sokağa çıkma yasağına aşağıda belirtilen durumlar dışında uymayan kişilere,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Daha önce bir kez sokağa çıkma yasağı cezası alan kişilere tekrar sokağa çıkma yasağı cezası alması durumunda ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.