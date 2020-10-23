Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı. İl Hıfzısıhha Kurulları yetkili. Her il ulaşım açısından riski minimize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı. Bu dönemde maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil, önümüzdeki dönem viral enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun dönemine giriyoruz. Maskenin bütün hastalıklar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yüzde 60 koruyuculuğu olduğunu biliyoruz."

