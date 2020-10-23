HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 21:40 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" soruları gündem olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz" dedi. İşte Bakan Koca'nın açıklaması...

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İşte Bakan Koca'nın açıklaması:

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı. İl Hıfzısıhha Kurulları yetkili. Her il ulaşım açısından riski minimize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı. Bu dönemde maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil, önümüzdeki dönem viral enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun dönemine giriyoruz. Maskenin bütün hastalıklar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yüzde 60 koruyuculuğu olduğunu biliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosuİşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
En Çok Okunan Haberler
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı
MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Akar açıkladı! 'Tatbikat iptalini Türkiye teklif etti'
Bakan Akar açıkladı! 'Tatbikat iptalini Türkiye teklif etti'
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Meclis Başkanı Şentop: Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır
Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
Başakşehir'de korkutan yangın
Başakşehir'de korkutan yangın!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.