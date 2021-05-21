Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kademeli normalleşmeye geçiş sırasında açıklanan genelgede yer alan bilgilere göre, tam kapanmadan önce uygulanan sokağa çıkma yasaklarına benzer şekillerde kısıtlamalar söz konusu. Buna göre hafta içi belirli saatlerde dışarı çıkılabiliyorken, hafta sonu ise kesintisiz bir şekilde yasak uygulanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Türkiye genelinde tam kapanma döneminin 17 Mayıs saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

Kademeli normalleşme döneminde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00 - 05.00 arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.



