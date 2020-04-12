HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokağa çıkma yasağını deldi, söyledikleri şaşkına çevirdi

Sokağa çıkma yasağını deldi, söyledikleri şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2020 09:31 | Son Güncelleme

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde Alibeyköy’de devriye gezen polis ekipleri, yasağı delen 21 yaşındaki genci yakaladı. 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, “Allah bana ceza veriyor” dedi.

Sokağa çıkma yasağını deldi, söyledikleri şaşkına çevirdi

Haftasonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis 24 saat devriye gezmeye başladı. Eyüpsultan Alibeyköy’de gece saatlerinde dolaşan polis, Namık Kemal Caddesi üzerinde genç bir şahsın yürüdüğünü gördü. Şahsı durduran polis, neden dışarıda olduğunu sordu. Gencin “araçla beni evden aldılar burada bıraktılar” demesi üzerine polis kimliğini görmek istedi. Üzerinde kimlik olmadığı anlaşılan gence, polis cezai işlem yapılacağını söyledi.

"ALLAH BANA CEZA VERİYOR"

Cezayı duyan genç, 35 gündür evden çıkmadığını belirterek polisi ikna ermeye çalıştı. Maske ve eldiven de takmayan genç, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet"ten 3 bin 182 lira idari para cezası kesilmek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine götürüldü. M.S.E. isimli genç karakola götürüleceği esnada, “Allah bana ceza veriyor” dedi. Polis ekipleri karakola götürdükleri gence maske uzatarak sağlığı için takmasını söyledi.

Polis merkezinde cezai işlem uygulanan genç ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? BlutvAlef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy sokağa çıkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

Galatasaraylı yıldız ülkesine dönmek istiyor!

Galatasaraylı yıldız ülkesine dönmek istiyor!

Çin'in yardım kolilerindeki detayla ilgili Türkiye izahat istedi

Çin'in yardım kolilerindeki detayla ilgili Türkiye izahat istedi

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karabük'te ortaya çıktılar! Korkutan manzara

Karabük'te ortaya çıktılar! Korkutan manzara

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin dedikodusunu yapan koca şimdi yandı! Emsal karar çıktı

Eşinin dedikodusunu yapan koca şimdi yandı! Emsal karar çıktı

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11 Nisan 2020 Var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11 Nisan 2020 Var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi

Karaköy'de trafik kontrolü yapan polis, sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi

Polisten takdir toplayan davranış

Sağlık çalışanı anne ile kızının kavuşma anı duygulandırdı

Duygusal anlar! Sağlık çalışanı annesini karşısında görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.