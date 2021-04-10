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Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağının cezası nereye ödeniyor?

10.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçtikçe artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağının cezası ve nereye ödeneceği vatandaşlar tarafından merak edilip sorgulanıyor. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağının cezası nereye ödeniyor? İşte yanıtı...

Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağının cezası nereye ödeniyor?

Çoğalan koronavirüs vaka oranları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının ihmal edilmesi durumunda ödenecek ceza ve nereye ödeneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağının cezası nereye ödeniyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NE KADAR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NEREYE ÖDENİYOR?

Kolluk kuvvetleri ilk olarak sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç durumunda yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam eden kişilere 3186 TL para cezası kesilecek.

Haftanın belli günleri ve saatlerinde yasak olan sokağa çıkma kısıtlamasında almış olduğunuz cezanın miktarını e- devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Cezayı öğrenmek için bu linke tıklayabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/kugm-ceza-sorgulama

Sokağa çıkma yasağı cezalarının ödemesi ise mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerinde yapılabilir. Ayrıca para cezası belediye tarafından kesilmişse ceza belediye birimlerine ödenmelidir.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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