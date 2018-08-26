HABER

Sokağa girenler dehşete düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen şahıs, kaldırımda oturur halde ölü olarak bulundu. Şahsın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kavuncu Hasan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar bir şahsın sokak üzerinde kaldırımda hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

kaldirimda-oturur-vaziyette-olu-bulundu_4340_dhaphoto2

Şahsın öldüğünden şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda öldüğünü belirledi.

kaldirimda-oturur-vaziyette-olu-bulundu_4340_dhaphoto1

OTURUR VAZİYETTE BULUNDU

Ardından olay yerine gelen polis ekipleri de ölen şahsın çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattıktan sonra üstüne battaniye örttü. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın uyuşturucu madde bağımlısı ya da tinerci olduğu iddia edilen Gürkan Orta (42) olduğu öğrenildi.

kaldirimda-oturur-vaziyette-olu-bulundu_4340_dhaphoto4

Orta’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA/DHA

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Tatil demediler, bağış yaptılarTatil demediler, bağış yaptılar
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılarVan Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit oldu, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü

Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit oldu, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Günlük burç yorumları: 26 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 26 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.