Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen saldırının yaşandığı yere geldi. Polis, kaçan şüpheliyi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde yakaladı. Bakkalı bıçaklayan şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise cadde üzerindeki bir elektrik panosunun yanında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.