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  4. Sokak düğünü kana bulandı! Çevik kuvvet polisleri sevk edildi

Sokak düğünü kana bulandı! Çevik kuvvet polisleri sevk edildi

20.06.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgada düğün sahibi baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı. Kavganın ardından düğün yarıda kalırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar Fatih mahallesinde meydana geldi. Mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

DÜĞÜN SAHİPLERİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı.

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Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

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POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için bölgeye çevik kuvvet istedi.

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Durumu kısa sürede kontrol altına alan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahsı kullandığı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

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Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Öte yandan, düğüne katılanlara ikram edilmek için hazırlanan yemeklerin ise kazanlarda kaldığı gözlenirken, kavgadan dolayı düğün yarıda kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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