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Sokak köpeklerinin saldırısından tekmeyle kurtuldu

10.12.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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Sokak köpeklerinin saldırısından tekmeyle kurtuldu

Antalya’da bir vatandaş kaldırımda yürüdüğü sırada 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir süre koştuktan sonra yere düşen adam, köpeklerin saldırısından tekmeyle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3137 Sokak üzerinde meydana geldi. Kaldırımdan evine doğru yürüyen gence bir anda 3 sokak köpeği saldırmaya başladı. Koşarak bir marketin önüne gelen vatandaş eliyle köpekleri uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Panikle düştüğü yerde köpekleri ayaklarıyla uzaklaştıran vatandaş ısırılmaktan kurtulamadı. Dizinde ısırık izini fark eden vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Köpeklerin saldırı anı ve vatandaşın tekmeleriyle kurtulma ani bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş ise çocukların güvenliği ve daha ciddi olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.

(DHA)

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