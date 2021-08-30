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Sokak ortasında 2 çocuğu vurdu, ifade verip serbest kaldı

30.08.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da laf atma tartışması sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Yunus Emre Pekyiyen (19), sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. (7) ile kardeşi Azize A.'yı (3) ağır yaraladı. İki kardeşin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak ortasında 2 çocuğu vurdu, ifade verip serbest kaldı

Olay, 22 Ağustos akşamı Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Pekyiyen ve komşuları, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pekyiyen, pompalı tüfeği ile rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. ve kardeşi Azize A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren iki kardeşin hayati tehlikeleri sürüyor.

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'KAVGA ETTİK, POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİM'

Polis ekipleri de Pekyiyen'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Pekyiyen'i önceki gün saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Pekyiyen, olay günü komşuları ile laf atma yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pekyiyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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