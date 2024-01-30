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  4. Sokak ortasında 5 kurşunla katletti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Sokak ortasında 5 kurşunla katletti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

30.01.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşi Bahar Kanyılmaz’ı (22) sokak ortasında başından tabancayla vurarak öldüren Tarık Kanyılmaz (25) tutuklandı. 2 çocuk annesi eşini 5 kurşunla katleden Kanyılmaz’ın ifadesinde "Boşanmak istiyordu. Ben de ‘çocukları ver, çocukları alırım’ dedim. O da ‘çocukları vermem’ dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Sokak ortasında 5 kurşunla katletti! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kan donduran olay, pazar günü saat 16.00 sıralarında ilçenin Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Bahar Kanyılmaz, eşi Tarık Kanyılmaz ile yaşadığı tartışma sonrası birlikte oturdukları evden ayrılıp, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Tarık Kanyılmaz, evin önüne gidip eşi Bahar Kanyılmaz'ı konuşmak istediğini söyleyip dışarıya çağırdı. Aşağıda buluşan ve konuşmak için binanın yan tarafına geçen çift arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

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Tarık Kanyılmaz, tartışma sırasında belirledik tabancayı çekip 5 el ateş ederek kaçtı. Kurşunların başına isabet ettiği Bahar Kanyılmaz yaşamını yitirdi. Silah seslerini duyup aşağı inen Bahar Kanyılmaz'ın yakınları, sinir krizleri geçirdi, Tarık Kanyılmaz’ın olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı.

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Şehir dışına kaçmaya çalışan şüpheli, dün Alaplı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Biri 2 yaşında, diğeri 4 aylık olan 2 çocuk annesi Bahar Kanyılmaz, Subaşı Mahallesi Aydınlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.

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'ÇOCUKLARI VER' TARTIŞMASI

Tarık Kanyılmaz’ın polisteki ifadesinde tartışmanın eşinin boşanmak istemesi üzerine çıktığını belirterek, “Boşanmak istiyordu. Ben de ‘çocukları ver, çocukları alırım’ dedim. O da ‘çocukları vermem’ dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu. Pişmanım” dedi.

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Dün Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen Tarık Kanyılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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