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  4. Sokak ortasında çatıştılar! O anlar saniye saniye görüntülendi

Sokak ortasında çatıştılar! O anlar saniye saniye görüntülendi

21.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Konya'da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası çalışma yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grubun aralarında iş yeri kurşunlanması nedeniyle husumet bulunan şahıslarla karşılaşması üzerine tüfeklerle ateş açıldı.

Karşı tarafın yanlarında bulunan tabancalarla karşılık vermesi üzerine sokak üzerinde çatışma çıktı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.

Yaralananın olmadığı olay sonrası çatışmaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan V.D. ile M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya çatışma
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