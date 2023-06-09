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Sokak ortasında dehşet! Annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle katletti

09.06.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. İddiaya göre Ferhat Özkaraca, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşegül Özkaraca ile bir araya geldi. Çift arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Bu sırada çiftin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu da geldi. Çocuklardan biri, annesiyle kavga eden babasına evdeki pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferhat Özkaraca hayatını kaybetti. 3 kardeş ise olay yerinden kaçtı. İşte detaylar...

Sokak ortasında dehşet! Annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle katletti

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı.

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POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı. Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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CİNAYETİ ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı. Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi.

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POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

(DHA)

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