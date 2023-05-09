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  4. Sokak ortasında kadına öldüresiye dayak attı! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında kadına öldüresiye dayak attı! Dehşet anları kamerada

09.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. A.E., eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.Ş.'yi sokak ortasında öldüresiye dövdü. Genç kadının çığlıklarını duyup yardıma koşan bir grup da saldırganı tekme tokat dövdü. Saldırgan A.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, korkunç darp anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay dün saat 23.30 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı İbrahim Bey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken çığlıklarını duyan sokaktakiler A.E.’yi yakalayarak dövdü.

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Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen şiddet anıyı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, A.E.’nin A.Ş. adlı kadına saldırdığı, yumruk ve tekme atarak darbettiği daha sonra da gürültüyü duyarak koşanların geldiğini görünce kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüde saldırganın yerdeyken kadının suratına tekme attığı anlar da dikkat çekti.

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Gözaltına alınan A.E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İHA

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