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  4. İran sokaklarında öfke! Sokak ortasında kadına tokat atan kişi adeta linç edildi

İran sokaklarında öfke! Sokak ortasında kadına tokat atan kişi adeta linç edildi

23.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 'Başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmiş, Emini'nin ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçmişti. Mahsa'nın şüpheli ölümü, İran halkını ayağa kaldırırken ülkeden gelen yeni bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde sokaktaki bir adamın kadına tokat attığı, motosikletle de olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. O anlarda öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan adam tekme tokat dövüldü.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler 7. gününe girerken bazı kentlerde protestocular polis araçları ve ambulansları ateşe verdi. Gösteriler, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre ülkenin birçok il, ilçe ve kasabasına yayıldı.

''26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ''

İranlı yetkililer gösteriler sırasında yaşanan can kayıplarıyla ilgili net bir bilgi vermese de canlı yayında konuşan devlet televizyonu spikeri, "Maalesef bu olaylar sırasında polislerin de aralarında bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Devlet televizyonu spikeri, kesin ölü sayısının resmi makamlar tarafından açıklanacağını belirtti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, dün akşam Tahran ve İsfahan gibi büyük kentler başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında olayların şiddetlendiği ve güvenlik güçlerinin protestolarla başa çıkmak için daha sert müdahalelerde bulunduğu ifade edildi.

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MOTOSİKLETTEN İNİP KADINA TOKAT ATMAYA GİTTİ

Öte yandan İran sokaklarından yansıyan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde sokaktaki bir adamın kadına tokat attığı, motosikletle de olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. O anlarda öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaşan adam tekme tokat dövüldü. İranlı adamın linç edildiği anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bununla birlikte ülke medyasına yansıyan haberlere göre, son günlerde aralarında gazetecilerin, siyasi ve sivil aktivistlerin de bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri olayları organize ettikleri tespit edilen ve kamu mallarına zarar veren kişilere yönelik operasyonlar düzenleyerek, yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.


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Anahtar Kelimeler:
İran
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