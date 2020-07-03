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Sokak ortasında kadınlara saldıran şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 20:38 | Son Güncelleme

Kastamonu’da sokak ortasında saldırdığı kadınlardan birisini darp eden şahıs tutuklandı.

Sokak ortasında kadınlara saldıran şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi’nde 19 Haziran günü sokak ortasında kadınlara saldıran ve Seher Yardımcı isimli kadının önünü keserek darp eden K.C. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çıkarıldığı adli makamlarca da serbest bırakılan şahıs, gelen tepkiler sonrasında Cumhuriyet Savcılığı karara itirazı ile tekrar gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alınan K.C., çıkarıldığı adli makamlarca bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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