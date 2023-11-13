Sokak ortasında kanlı infaz: Çocuğunun önünde kurşun yağdırdı! 'Yasak aşk' detayı dikkat çekti

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ö.Ü. ve erkek arkadaşı Y.C.'yi takip eden E.Ü., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan iki çocuk annesi kadın ve erkek arkadaşı Y.C. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

İHA





