HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında kanlı infaz: Çocuğunun önünde kurşun yağdırdı! 'Yasak aşk' detayı dikkat çekti

Sokak ortasında kanlı infaz: Çocuğunun önünde kurşun yağdırdı! 'Yasak aşk' detayı dikkat çekti

13.11.2023 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde E.Ü., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ö.Ü. ve erkek arkadaşı Y.C.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Çocuğunun önünde dehşet saçan E.Ü., daha sonra olay yerinden 2 sokak ileride intihar etti. E.Ü. ve Y.C. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredekiler tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. İşte detaylar...

Sokak ortasında kanlı infaz: Çocuğunun önünde kurşun yağdırdı! 'Yasak aşk' detayı dikkat çekti

Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi 1344 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ö.Ü. ve erkek arkadaşı Y.C.'yi takip eden E.Ü., yanında getirdiği uzun namlulu silahla rastgele ateş etti.

AW075695_06

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Çocuğunun gözü önünde kurşunların hedefi olan iki çocuk annesi kadın ve erkek arkadaşı Y.C. kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, 2 sokak ileride aynı silahla intihar etti.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AW075695_01

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Çevre sakinleri tarafından koruma altına alınan çocuk, yiyecek içecek ikram edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

AW075695_04

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim
Şengen vizesi için yeni karar! Başvurular artık...Şengen vizesi için yeni karar! Başvurular artık...
Stil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdiStil, konfor, dayanıklılık bir arada! Camper Hakiki Deri Bot indirime girdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Denizli yasak aşk
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı...

Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı...

Hem evleri soyup hem de onlarca otomobili çaldılar! Son model araçları 50 ile 70 bin TL'den satmışlar

Hem evleri soyup hem de onlarca otomobili çaldılar! Son model araçları 50 ile 70 bin TL'den satmışlar

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.