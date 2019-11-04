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Sokak ortasında kendisini göğsünden tabancayla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:59 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Halil A.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Halil A. (37), sokak ortasında, kendisini tabancayla göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil A., tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Halil A., iddiaya göre, kuzeni ile bankta bir süre sohbet ettikten sonra sokak ortasında göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Halil A., kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil A., daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Merminin akciğerine isabet ettiği belirlenen Halil A.'nın, durumunun ağır olduğu bildirildi.

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