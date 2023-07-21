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Sokak ortasında kurşun yağdırdılar! Oğlunu kanlar içinde görünce...

21.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı dehşeti yaşandı. İki şüpheli, husumetli oldukları iki genci sokak ortasında kurşunlayarak kaçtı. Ağır yaralanan gencin annesi ise, oğlu yerde kanlar içinde yattığı sırada başında ağlayarak feryat etti. Acılı annenin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki iki gence, aralarında daha önceden husumet bulunan iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan gençler, ağır yaralandı.

Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken silah seslerini duyan sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençlerden birinin annesi ambulansın gelmesini beklerken kanlar içinde yerde yatan oğlunun başında ağladı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıslar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların saldırı sebebinin, tarafların ailesi arasındaki ölümlü olay sonucu intikam almak istemesi olduğu iddia edildi.

Yaralıların ambulansı bekledikleri sırada yerde kanlar içinde yattıkları o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

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Esenyurt silahlı saldırı

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