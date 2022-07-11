HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı: 'Eşime ahlaksız teklifte bulundu'

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı: 'Eşime ahlaksız teklifte bulundu'

11.07.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Gazi Güngör (49), kavga sırasında tabancayla ateş açıp dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger'i (42) yaraladı, İsmail Demircan'ı (17) da öldürdü. Tutuklanan Güngör'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Koçger'i yanlışlıkla vurduğunu söyleyen Güngör'ün, "İsmail Demircan eşime ahlaksız teklifte bulundu. Benim de namusum şerefim var. Olay günü üzerime araba sürdüler. Beni darbetmeye çalıştı" dediği öğrenildi.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı: 'Eşime ahlaksız teklifte bulundu'

Kan donduran olay, 9 Temmuz'da İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Güngör, dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger ile bayram ziyaretinden dönerken, İsmail Demircan'la karşılaştı. Gazi Güngör ile İsmail Demircan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gazi Güngör, yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircan'ın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Demircan'ın cesedi Nurdağı İlçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi.

7b8294846a2dcde78dd0d03ae90c4d91

DURUMU AĞIR

Kavga sırasında mermilerin isabet ettiği Semiha Koçger ise, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Koçger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

14b08bb40a2158f61221a7b92fd2b972

'AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Gazi Güngör, savcılık ifadesinde ''Aramızda daha önceden bu yana husumet bulunuyor. İsmail Demircan eşime ahlaksız teklifte bulundu. Benim de namusum şerefim var. Olay günü üzerime araba sürdüler. Beni darbetmeye çalıştı. Olay anında eşimi karımı yanlışlıkla vurdum'' dediği öğrenildi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Güngör, tutuklanarak cezaevine konuldu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuşÜnlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş
54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımıEkrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Yüksek kiralar mı neden oldu? Ev sahipleri davacı oluyor…

Yüksek kiralar mı neden oldu? Ev sahipleri davacı oluyor…

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! "Keyfiniz yerinde"

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

16 yaşındaki annenin baloda kavalyesi 1 yaşındaki oğlu oldu

16 yaşındaki annenin baloda kavalyesi 1 yaşındaki oğlu oldu

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.